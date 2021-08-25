莊雨潔到基隆和平島出外景。（華視提供）

《華視最國際》主持人廖林麗玲（左起）、來賓蔡明憲、華視莊豐嘉總經理。（華視提供）

華視《晨間新聞》每周五推出「華視氣象到你家」從棚內走出戶外，氣象主播莊雨潔為大家帶來當日最新氣象與生活新知，一改以往播報方式，莊雨潔開心說：「把主播台拉到戶外，播報氣氛十分活潑歡樂，很開心能帶給觀眾朋友不一樣的收看新聞體驗。」

莊雨潔擁有大批粉絲，在《晨間新聞》時刻，充滿朝氣活力的帶來最新氣象與生活新知，對於新型態播報方式，她興奮說：「在棚內說著氣象，總還是有著不識人間風雲變化的距離，把鏡頭拉到戶外，無論是豔陽高照或是颳風下雨，對我而言，更增添當日天氣的臨場感，也讓從螢幕收看的觀眾，同步第一手瞭解現在天氣。」

她分享第一次出外景的小插曲：「首站是七夕情人節當天到基隆和平島，想說是情人節，又是第一天外景，就穿著高跟鞋出發，結果到了現場，發現有沙灘美景，就毫不猶豫的脫下高跟鞋換球鞋的走在沙灘上，效果反而意外的浪漫。」她同時希望觀眾收看之後，能夠分享私房景點，透過華視官網或粉絲團留言推薦，「說不定我就會去探訪這些秘密勝境喔！」

而華視新聞52頻道新推出《華視最國際》，以觀眾的角度，有系統性來介紹新聞主軸，擴展觀眾國際視野。主持人兼製作人廖林麗玲表示，節目型態以深入淺出、活潑生動的方式呈現，用淺顯易懂的語言，讓觀眾了解世界議題，與國際新聞零距離。

首集來賓邀請前國防部長蔡明憲，探討「中俄聯合軍演及美韓聯合軍演 台灣應如何自處？」分析區域政治間的角力，台灣要如何藉由這個局勢取得先機，精闢的內容，觀眾反應熱烈；接下來邀請中東專家利傳田教授分享中東議題，麗玲主播搶先爆料當天趣事：「利教授帶了中東塔利班的傳統服飾頭巾，我第一次戴上才發現，從頭巾內看外面是一覽無遺，但外面卻絲毫看不到頭巾內的臉孔。」生動描述帶出節目的輕鬆氛圍，吸晴指數百分百。