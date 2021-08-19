雲林縣外海貨輪進水傾斜，環保局啟動海汙應變。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

獅子山共和國籍「MV FULIM88」貨輪，19日在雲林縣箔子寮外海13海浬處因機艙進水傾斜，經海巡署救援10名船員無傷亡。雲林縣環保局為確保海域不受汙染，依「雲林縣海洋汙染緊急應變計畫」，展開海難災害應變中心前置準備事宜，持續掌握最新變化情形。

雲林縣環保局19日接獲海洋保育署通報，雲林箔子寮外海13海浬發生獅子山共和國籍「MV FULIM88」貨輪機艙進水事件，由海巡署500噸級巡防救難艦金門艦進行船員救援工作，順利將船上10名印尼籍船員載至嘉義縣布袋港。

縣環保局表示，經查「MV FULIM88」貨輪總重1138噸，船艙有輕燃油10噸及潤滑油200公升，並無漏油之虞，屬單純海難事件，依「雲林縣海洋汙染緊急應變計畫」，已進行海難災害應變中心前置準備事宜；海洋保育署亦已立即啟動油汙染模擬。

環保局指出，後續將依海洋保育署「重大海洋油汙染緊急應變計畫」及「雲林縣海洋汙染緊急應變計畫」因應，並已整備雲林縣轄境內、麥寮港及各聯防縣市相關海洋汙染緊急應變設備待命，同時請雲林區漁會通知漁業電台發布訊息，提醒附近船隻注意安全。