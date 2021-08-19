有人在小琉球衫福潮間帶保育示範區丟棄船錨和數個水泥塊，導致珊瑚受損。（海保署提供／林瑞益高雄傳真）

對於有人在小琉球衫福潮間帶保育示範區丟棄船錨和數個水泥塊，導致珊瑚被砸斷，海洋委員會海洋保育署19日晚間表示，屏東縣政府查獲是一家潛水企業社，依漁業法處罰，海保署介入調查，預計將依違反海洋汙染防治法移送法辦，可處3年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣30萬元以上150萬元以下罰金。

海保署表示，屏東縣農業處18日接獲此案通報後，展開調查，琉球鄉一家潛水企業社自行向屏東縣海洋及漁業事務管理所說明，所投放的水泥塊的用途是為了做人工魚礁。屏東縣農業處將依違反漁業法第65條規定，裁處3萬元以上15萬元以下罰鍰，並已要求行為人清除水泥塊。

海保署說，此案涉及海汙法第25條之規定，已介入調查，行為人投棄之船錨和水泥塊均屬人工構造物，如屬海洋棄置行為，將涉及違反海汙法第20條第1項之規定，處負責人3年以下有期徒刑、拘役或併科30萬元以上150萬元以下罰金，海保署將依海汙法移送法辦。