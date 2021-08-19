美軍撤離阿富汗，結果導致阿富汗政權落入塔利班手中，大批阿富汗人民大逃亡，甚至不少人在逃亡中喪命，此時也讓國際關注到台灣的處境。國民黨立委賴士葆批評蔡政府唯美國馬首是瞻，傷害台灣人利益。

賴士葆表示，美國執行美國國家利益優先永遠是不變的法則，但是什麼才是符合美國國家利益要件，卻是因時因地制宜。20年前介入阿富汗扶持民選政府，至今花費2.4兆美元，美軍2千多人喪命，如今要結束這個無止境的戰爭，抽離每年花數十億美元駐軍在阿富汗，之前與現在的考量都是為實踐著美國利益。

賴士葆指出，這幾年台灣被美國當成反制中國大陸的棋子，因為蔡政府仇中政策與美國站在同一陣線，所以美國根據《台灣關係法》支持台灣自我防衛，維持台海和平穩定，這樣的承諾不會永遠不變，端視有否吻合美國利益優先而定。

賴士葆批評，蔡政府這幾年親美的政策到近乎唯美國馬首是瞻的地步，甚至背離自己的主權。例一，讓萊豬進口，當然是符合美國的利益，然而卻是傷害台灣人民的利益。例二，美國認同2016年海牙國際法庭仲裁認定-太平島不是島，這是嚴重侵犯到台灣的主權，南海局勢更加緊繃，外交部沒有抗議國格受損，辣台妹鴉雀無聲。

阿富汗事件蔡英文發表聲明：「台灣唯一的選項，就是讓自己更強大、更團結，有更堅定保護自己的決心」，賴士葆表示，作為國家元首，捍衛主權責無旁貸，當需要妳出面捍衛主權的時候，妳噤聲，請問什麼時候才要展現堅定保護自己的決心？