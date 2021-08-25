日本政府23日起陸續派3架自衛隊運輸機赴阿富汗撤僑，今天又加派1架專機前往協助，不過專機起飛後折返北海道基地，防衛省表示，原因是尚未完成必要的準備。

因應民兵組織塔利班（Taliban）接掌阿富汗政權，日本政府派3架自衛隊運輸機前往阿富汗，撤出當地的日本人以及在日本大使館工作的阿富汗當地職員。1架C2運輸機於23日晚間啟程，2架C130運輸機於昨天出發。

日本共同社報導，第1架運輸機已在日本時間昨天晚間抵達阿富汗鄰國巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德的機場，3架運輸機將以伊斯蘭馬巴德為據點，最快本週內開始撤僑。

規劃C130運輸機將多次往返於阿富汗首都喀布爾與伊斯蘭馬巴德之間載運撤離人員，C2運輸機則將負責運送整備據點的自衛隊員與器材等。

此外，為進一步運送自衛隊員、飲水、食物等物資，防衛大臣岸信夫下令再加派1架政府專機前往支援。

日本放送協會（NHK）報導，這架加派的政府專機於今天中午過後從愛知縣的小牧基地起飛，但在約下午2時折返回北海道的千歲基地。

對此，防衛省表示：「因為尚未做好運航的必要準備」。防衛省將繼續討論派遣專機與待命的自衛隊員等相關事項。