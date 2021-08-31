Afghanistan TV - surreal



This is what a political debate now looks like on Afghan TV Taliban foot soldiers watching over the host. The presenter talks about the collapse of the Ghani govt & says the Islamic Emirate says the Afghan people should not to be afraid #Afghanistan pic.twitter.com/oEverVgLOE — Yalda Hakim (@BBCYaldaHakim) August 29 2021

塔利班掌政後，阿富汗電視（Afghan TV）主播已受到震撼教育。網上曝光的影片顯示，就在主播播報頭條新聞時，身邊圍著武裝塔利班成員。

據《每日郵報》（Daily Mail）8月31日報導，在這些激進分子闖進建築後，隨即要求主播讚美塔利班。BBC記者哈金（Yalda Hakim）周日下午在推特上公開這段影片，並寫下「阿富汗電視—超離奇」的評語。

「塔利班步兵盯著主持人，展開政治辯論，這就是現今阿富汗電視的模樣，」她說，「主持人探討甘尼（Ghani）政府的潰敗，並稱（阿富汗）伊斯蘭酋長國說，阿富汗人不該怕阿富汗。」這段長42秒的影片已吸引了超過100萬次點閱，只見主播身旁圍著8名塔利班武裝成員，似乎正緊盯著他。

據說這些塔利班激進分子周日衝進大樓，要求主持人和他們對話。據「寰宇一家」新聞（WIO News）報導，後來主播和這些激進分子進行了辯論。而主持人除了大談阿富汗政府的崩潰外，還力促阿富汗人不要害怕，甚至要他們和塔利班合作。

而這段影片拍攝的時間，正值美國武裝部隊宣布，他們已成功完成無人機打擊任務，遏阻了恐怖分子二度攻擊喀布爾機場。