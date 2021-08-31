美國30日撤軍完成後，國務卿布林肯在社交媒體推特上連發6文。布林肯先是宣佈了美國完成阿富汗撤離的消息，稱美國與阿富汗的關係「已經開始一段新篇章」。中國駐巴基斯坦大使館文化參贊張和清引用中國常駐聯合國副代表耿爽的發言予以評論：「包括美國、澳洲軍隊濫殺平民的刑責，必須繼續予以追究。」

環球網報導，布林肯在第一則推文後，又連發四則推文稱：「截至今天，我們已經暫停了在喀布爾的外交存在，將（外交工作）營運轉移至卡塔爾多哈」，還說「美國將繼續支持對阿富汗的人道主義援助... 我們希望這些援助不會受塔利班或其他任何人的阻礙。」

布林肯試圖通過推文對塔利班施壓：「我們將要求塔利班履行其關於（允許）外國公民、（合法）簽證持有人和處境危險的阿富汗人自由行動的承諾。」此外，他似乎想振奮一下美國狼狽撤兵後的士氣，發文稱，「我們繼續對那些來自美國和其他許多國家所有的男男女女，作為阿富汗長期行動中冒著生命危險或犧牲自己生命的人，表示致敬。」

在最新一條推文中，布林肯表示，美國在阿富汗的行動將繼續，並稱「我們對下一步做什麼有所計劃，並將付諸於行動。」

對於布林肯連續推特表態，一些網友留言譏諷：「這是有史以來最糟糕的新聞發佈會。天啊，你看起來像個被打敗的人質。那太可悲了。你必須辭職。」「我們稱之為投降，托尼。」

中國駐巴基斯坦大使館文化參贊張和清也引用中國常駐聯合國副代表耿爽的話進行評論：「外國部隊過去20年在阿富汗的所作所為，包括美國、澳大利亞軍隊濫殺平民的刑責，絕不能一筆勾銷，必須繼續予以追究。--中國常駐聯合國副代表耿爽」

當地時間8月30日，美國國務卿布林肯就美國在阿富汗的撤離行動發表講話。布林肯表示，美國在阿富汗20年的軍事存在已經結束，美國與阿富汗的外交新篇章已經開始。鑒於阿富汗的安全局勢，美國已經暫停了在喀布爾的外交存在，同時已組建新團隊管理外交事宜，包括領事事務和人道主義援助等，相關業務將轉移至卡塔爾多哈市進行。