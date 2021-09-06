塔利班宣布控制反抗軍最後據點龐吉夏省（Panjshir）。

塔利班今（6）日宣告打了勝仗，奪下反抗軍最後據點龐吉夏省（Panjshir），阿富汗戰爭結束，更稱阿富汗前副總統沙雷已經逃亡塔吉克，反抗軍「民族抵抗陣線」坦承損失重大戰場，不過否認龐吉夏省淪陷，誓言將持續對抗。

綜合英國廣播公司（BBC）、路透社、俄羅斯衛星通訊社等外媒報導，塔利班與反抗軍在喀布爾東北方的龐吉夏省激戰，塔利班今日宣布，完全控制龐吉夏省。塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）表示，「有了這場勝利，我們的國家徹底擺脫戰爭泥淖。」

穆賈希德在記者會上指出：「昨晚及今晨，龐吉夏省已經完全受到控制，因此阿富汗戰爭結束了，現在是重建我們國家的時候。」他說塔利班拿下龐吉夏省並未造成平民傷亡。

他還透露，阿富汗前副總統沙雷（Amrullah Saleh）已經出逃塔吉克。塔利班8月中進入喀布爾時，阿富汗前總統甘尼（Ashraf Ghani）馬上逃亡海外，沙雷當時選擇留下，強調與塔利班勢不兩立。

網路上也出現塔利班戰士在龐吉夏省長官邸大門前合照的畫面。

When you overestimate your public support & fight will of the people by adopting bellicose rethoric & not settling matters over dialogue.



We continue to advocate that lessons must be learnt & past forgotten.



Lets work in unison towards a brighter future without violence. pic.twitter.com/PwC5GtrujU — Abdul Qahar Balkhi (@QaharBalkhi) September 6 2021

不過「民族抵抗陣線」（National Resistance Front）否認塔利班的說法，民族抵抗陣線發言人納札里（Ali Maisam Nazary）告訴BBC：「這不是事實，塔利班還沒奪下龐吉夏省，我否認塔利班的說法。」

他強調反抗軍仍控制龐吉夏省省會巴薩拉克（Bazarak）大部份區域。

反抗軍也發布推文表示，「部隊已就位山谷的所有戰略位置繼續應戰，我們向阿富汗人民保證，將持續對抗塔利班及其夥伴，直到正義及自由獲勝。」

#UPDATES National Resistance Front the anti-Taliban resistance in Afghanistan's Panjshir Valley says present in "strategic positions" adds "struggle against the Taliban and their partners will continue" after Taliban say they captured the area pic.twitter.com/Nn2rYw1rQ7 — AFP News Agency (@AFP) September 6 2021

納札里指出阿富汗民族英雄馬樹德之子、「民族抵抗陣線」領袖小馬樹德（Ahmad Massoud）目前安全，很快就會對外發布聲明。

塔利班昨日表示挺進龐吉夏省會巴薩拉克，造成反抗軍大量傷亡，「民族抵抗陣線」面臨重大挫敗，發言人達希提（Fahim Dashti）及將軍薩拉（Abdul Wudod Zara）等2名重要領袖在衝突中喪命，當天稍晚「民族抵抗陣線」也坦承在龐吉夏省損失重大戰場，呼籲雙方停火。

#BREAKING Taliban say Panjshir Valley 'completely captured' pic.twitter.com/38ztUhuenD — AFP News Agency (@AFP) September 6 2021

小馬樹德昨日也向塔利班提出和談，表示願意立即停止戰鬥、繼續談判，但強調前提是塔利班也必須停止攻擊。

不過英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，塔利班指揮官法魯克（Maulawi Mohammed Faruq）告訴英國《泰晤士報》（The Times），塔利班給反抗軍的訊息就是「投降」，「我們不想殺你，但你必須投降，我們的勝利無可避免。」

小馬樹德及阿富汗前副總統沙雷先前都曾表示永遠不會對塔利班投降，沙雷曾發布推文指出，「永遠、在任何情況下都不會對塔利班恐怖份子低頭。」