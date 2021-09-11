2001年9月11日早上遭恐怖份子挾持的飛機直撞紐約世貿中心，令人不可置信的一幕在世人面前呈現，對於在那日失去親人的每個家庭哩，更是留下人難以抹滅的傷痕。今晨美國東岸也舉行了911事件20周年紀念儀式，包含拜登在內共有三位美國(前)總統出席，表達了他們對此事件的重視，與對失親者的關懷之意。
今晨，美國東岸紐約舉行了911事件20周年紀念活動。美國總統拜登（Joe Biden）偕同第一夫人Jill Biden一同出席。拜登隨後推文表示「20年前，近3000人因為911事件中無法形容的懦弱與仇恨行為，提前結束了生命。身為一個國家，我們絕不能忘記在歷史上最黑暗一刻時失去的人，以及失去家人與所愛之人的長久苦痛。」
會中，前總統柯林頓（Bill Clinton）以及歐巴馬（Barack Obama）也都出席，並且推文表達了心中的感受。柯林頓分享「美國將永遠不會忘記那些(在911事件中)失去生命的人、那些冒著生命危險甚至犧牲自己來救人的人，以及那些在20年前這一天生命永遠被改變的人們。我們應該衷心感謝他們，並且帶著團結、希望、同情與決心再度走在一起。」
歐巴馬則是分享「今日，我們要向在2001年9月11日中失去生命的近3000名男女老少，以及那些總是奔向危險，選擇做正確的事的英雄們致敬。讓我們永遠不要忘記這一天，也永遠不要把他們視為理所當然。」
911恐怖攻擊事件已屆20年，除了在恐攻事件中喪生的受難者、鄰近遭波及而喪生者；之後美國決定介入阿富汗、伊拉克，展開軍事部屬與攻擊，也造成近2400名軍人命喪戰場，讓更多家庭心碎。如今美國已完全從阿富汗撤軍，塔利班政權兵不血刃奪取政府建立新政權，已開啟了歷史新一頁。自911事件起，相信已有許多難以令人忘卻的時刻，存留在眾人心中。
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