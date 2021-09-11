2001年9月11日早上遭恐怖份子挾持的飛機直撞紐約世貿中心，令人不可置信的一幕在世人面前呈現，對於在那日失去親人的每個家庭哩，更是留下人難以抹滅的傷痕。今晨美國東岸也舉行了911事件20周年紀念儀式，包含拜登在內共有三位美國(前)總統出席，表達了他們對此事件的重視，與對失親者的關懷之意。

今晨，美國東岸紐約舉行了911事件20周年紀念活動。美國總統拜登（Joe Biden）偕同第一夫人Jill Biden一同出席。拜登隨後推文表示「20年前，近3000人因為911事件中無法形容的懦弱與仇恨行為，提前結束了生命。身為一個國家，我們絕不能忘記在歷史上最黑暗一刻時失去的人，以及失去家人與所愛之人的長久苦痛。」

Twenty years ago nearly 3000 lives were cut short by an unspeakable act of cowardice and hatred on 9/11. As a nation we must never forget those we lost during one of the darkest moments in our history and the enduring pain of their families and loved ones. — Joe Biden (@JoeBiden) September 11 2021

會中，前總統柯林頓（Bill Clinton）以及歐巴馬（Barack Obama）也都出席，並且推文表達了心中的感受。柯林頓分享「美國將永遠不會忘記那些(在911事件中)失去生命的人、那些冒著生命危險甚至犧牲自己來救人的人，以及那些在20年前這一天生命永遠被改變的人們。我們應該衷心感謝他們，並且帶著團結、希望、同情與決心再度走在一起。」

America will never forget those who lost their lives those who risked or gave their own lives to save others and those whose lives were forever changed 20 years ago. We owe it to all of them to come together again with unity hope compassion and resolve. — Bill Clinton (@BillClinton) September 11 2021

歐巴馬則是分享「今日，我們要向在2001年9月11日中失去生命的近3000名男女老少，以及那些總是奔向危險，選擇做正確的事的英雄們致敬。讓我們永遠不要忘記這一天，也永遠不要把他們視為理所當然。」

Today we honor the nearly 3000 men women and children who died on September 11 2001 and the heroes who have always run towards danger to do what’s right. Let’s never forget that day and let’s never take them for granted. pic.twitter.com/VkN11wZAMh — Barack Obama (@BarackObama) September 11 2021

911恐怖攻擊事件已屆20年，除了在恐攻事件中喪生的受難者、鄰近遭波及而喪生者；之後美國決定介入阿富汗、伊拉克，展開軍事部屬與攻擊，也造成近2400名軍人命喪戰場，讓更多家庭心碎。如今美國已完全從阿富汗撤軍，塔利班政權兵不血刃奪取政府建立新政權，已開啟了歷史新一頁。自911事件起，相信已有許多難以令人忘卻的時刻，存留在眾人心中。