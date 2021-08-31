週一，就在拜登設定的從阿富汗撤軍截止時間8月31日到來的前1分鐘，一架載有最後一批美軍部隊的C－17軍用運輸機飛離喀布爾國際機場，標誌著美國歷史上歷時最長的一場戰爭正式結束。不過，拜登並沒有履行先前的撤離人員承諾，目前還有200多名美國人和數萬名曾經幫助過美國的阿富汗人及其人家被留在了阿富汗，他們在塔利班的統治下命運未卜。

隨著美國宣佈完成從阿富汗撤軍的任務，先前受到拋棄阿富汗盟友的道義指責的拜登現在又面臨了另一個棘手的問題——如何安置數萬名阿富汗難民？以川普為首的越來越多的共和黨人反對將阿富汗難民安置在美國，聲稱他們是危險分子，而且還會改變美國的人口構成。他們準備在明年的中期選舉期間拿這個問題大做文章，同時他們還要對拜登混亂的阿富汗撤軍行動予以更廣泛的抨擊。

而白宮方面正在迅速採取行動，避免2015年安置敘利亞難民時遇到的政治化問題。聯邦官員以及與政府合作的難民組織一直和州與地方政府溝通，介紹難民審查程序，並試圖通過媒體宣傳來消除人們對難民安置過程的誤解。

自8月14日塔利班進入喀布爾、阿富汗原政府倒台以來，美國共幫助11.44萬人撤離阿富汗，其中約5000人為美國人，約有8萬名阿富汗人符合安置到美國的要求，這引起了一些美國人的恐慌。福克斯新聞的一名主持人評論說：「先前我們是侵略者，現在我們成了被侵略者。」

（本文來源《海外看世界》「華府圈內」公眾號，授權中時新聞網刊登）

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