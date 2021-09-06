中共運-8反潛機、轟-6機、殲-16機、蘇愷-30機等共19架次軍機5日出現我西南空域，架次、機種之多，也引起美方注意。
美前國務卿蓬佩奧在推特上發文喊話「美國必須永遠與台灣站在一起，支持自由。」並附上一張美國跟中華民國國旗並列的圖片上還寫著「America stands with Taiwan.」，表達挺台立場。
美前駐日大使、現任聯邦參議員海格提也表示，阿富汗事件後，中共和其他敵人將會持續試探美國及其盟友的決心，參議院必須催促拜登政府採取更強硬的姿態，防阻外來侵略。
有道是｢捉賊的喊捉賊｣，是誰造成今天這種局面的？美國從前總統川普開始跟中國鬧彆扭，拜登繼位依舊把中國當敵人，相對地處處向台灣示好、官員往來、增加軍售，美國軍艦就三不五時穿越海峽，上上個月還兩次軍機降落松山機場呢，到底誰在挑釁誰呢？是誰讓台灣老百姓在夾縫中求生存？過去馬英九時代老百姓怎沒像現在這樣活得戰戰兢兢？
你怎麼待人，別人就怎麼待你；如果美中繼續較勁，台灣又站邊，徒增共軍練兵的機會，共軍所有軍種都來過台灣、把台灣當成後院，這後果又是誰造成的呢？
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