璨樹颱風沿著台灣東岸外海北上，靠著中央山脈隔阻風雨，山前山後兩樣情。回首環顧台灣社會政潮起伏，綠營當家在政壇呼風喚雨，將應當以科學態度處理的防治疫病，當成政治問題處理；打著轉型正義招牌，卻不斷挑動社會矛盾；聲稱要追求獨立自主，但駐外機構卻要向人乞求改名；不禁讓人感嘆，颱風過境終將盡，政治鬥爭何時停？

拜習通電話，對台北來說相當錯愕，政府發言層級低，喉舌媒體未統一口徑，顯然我方是被蒙在鼓裡。事前獲得通報，才是溝通無礙鐵證，事後對我簡報，只算勉強及格。

國安團隊與美對話事涉機密，本應低調行事，卻被美國媒體曝光，幕後顯然不單純，我方卻當作對外關係重大突破做文章，將自陷風險。

細數近年台美關係，我方處處讓步，獨斷專行開放爭議肉品進口，卻未獲得任何回報。貿易協商毫無進展，吹噓各項協議，內容卻故作神秘，外交務虛豈能獲得實績？

美國嚴肅悼念911恐怖攻擊事件，國安團隊無人建議層峰適當致意，顯見外交情誼與同理心不足；相對於針對拜登總統痛失愛犬表態，顯然對事務輕重緩急，拿捏取捨判斷不清，如此視野與格局，怪不得政治鬥爭無法停止！

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