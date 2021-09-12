中共軍機在台灣西南海域出沒已成常態，其實老共軍機在釣魚台海域繞境，同樣也使日本吃不消。日媒透露，近年來頻繁於釣魚台周邊活動的中國大陸軍機，已讓負責該空域防務的航空自衛隊「累壞了」，將改變傳統緊急升空攔截方式，改為「不露臉」的大範圍警戒與監視。

其實，老共這套手法還不是師承於日本，當年駐守於東北的日本關東軍，三不五時衝到我東北軍｢北大營｣門口，遭我衛兵攔阻，便說是｢演習！演習！｣加上張學良下達不抵抗命令，久了，北大營守軍便疏於防備，結果9月18日晚間，日軍子彈上膛、槍口插上刺刀，直接衝進營內，東北淪陷，是為｢九一八事變｣。

當初日本是怎麼對付中國的？這筆舊帳還記著呢！老共現在欠缺的是實戰經驗，剛好美國又不斷拿台灣來挑釁中共，美艦動不動來到家門口，拿來模擬練靶剛剛好。而日本片面宣布釣魚台｢國有化｣，老共可不同意，時不時到釣島上空飛飛，攔不攔截隨你！

有因必有果，很多事其實都是自找的，如果日本最近不多事，聯手美國圍堵老共，老共多一事不如少一事，何必繞著釣島整天飛。如果日本輕忽，等老共摸清楚了周邊的防務系統，到時也只能怪自己大意了。現在累壞了也得忍著，這就是選邊站的下場。

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