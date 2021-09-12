美國副總統賀錦麗訪問新加坡、越南兩國後，大陸外交部長王毅緊接著到訪兩國，另增柬埔寨，表明中國不怕美國競爭，決心加強與周邊國家外交關係。

中國外交政策缺點是缺乏合作伙伴網絡，美國官員訪問東南亞的目的，在鼓動各國對抗中國，大陸為避免東協出現反中陣線，加緊鞏固鄰國關係；越南疫情嚴重，王毅捐贈了中國與沙烏地阿拉伯聯合生產的Hayat-Vax疫苗，就是為了安撫越南的心。

2010年越南為東協輪值國，敦促美國介入南海以牽制中國，美國才有機會在東協區域論壇發表美國南海的立場與主張，獲得區域內外國家的支持。隨著美國加入南海戰局，中國與東協的關係更加複雜，此後中國不斷擴大對東協國家的政治影響力，

中國甚至拉攏沒有南海利益的寮國與柬埔寨，希望這兩個國家能在東協論壇，尤其在南海問題上，無法形成對抗中國的共識，2022年柬埔寨即將擔任東協輪值國，能夠制衡美國在東協的反中戰略，這是王毅訪問柬埔寨的主要原因。

中國在東南亞國家的影響力，不僅取決於經濟主導作用、金援外交，也取決於這些國家內部政治進程。東協國家面對美中競爭，都面臨平衡的難題，特別是越南與新加坡，既要增加國家利益，也要維護國家主權與獨立行動的自由、既要與大國戰略合作維持友好關係，又要避免大國主導內部事務。

新加坡與越南都顯示，小國並非沒有能力平衡大國關係，關鍵在於「中庸之道」，考驗各國政府的智慧與能力。

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