國民黨主席選舉即將於9月25日進行投票，選戰氣氛已越來越熱。中天新聞今(18日)下午16時舉辦唯一一場網路直播辯論會《國民黨主席大擂台─有膽來辯》。

在辛辣提問階段，中國時報總編輯王銘義提問，針對兩岸關係最核心的問題，台灣海基會和大陸海協會 在1992年10月份在香港舉行會談，當時這個會談就兩岸如何處理一個中國原則問題達成一個原則性共識，這個共識後來就被歸納稱之為九二共識。也是因為有這個共識，才會有93年4月新加坡辜汪會談，也才有98年10月上海辜汪會晤，還有2005年連戰主席和胡錦濤的連胡會談，以及2015年11月新加坡馬習會，這完全與九二共識基礎有關。大陸把九二共識定位為定海神針，也認為台灣如果沒有接受九二共識，兩岸關係走不下去。大家很關心沒有九二共識，兩岸關係就不可能回到大交流、大發展的時代。但是很遺憾，當前台灣很多人事實上，一般民眾、一般黨員都不是很清楚九二共識真正內涵是什麼。國民黨又特別標榜兩岸政策是國民黨強項，請問四位候選人，九二共識被憲在執政當局汙名化、妖魔化的過程中，國民黨如何看待九二共識定位？以及內涵是什麼？你個人如何看待九二共識真正實質內涵？你們認為大陸方面九二共識最底線是什麼？如果有機會當選黨主席，如何說服台灣老百姓理解認知甚至接受九二共識？

張亞中表示，我就說朱前主席對九二共識不瞭解，所謂1992共識，精確來講，是1992年相互了解。台北方面堅持一個中國、謀求國家統一；北京方面堅持一個中國，謀求國家統一，這是雙方有共識的。後來北京稱作「一中原則」、「反對台獨」。沒有共識的是什麼？就是相互擱置的地方，到底一中內涵是什麼？台北希望一中各表，就是我可以說中華民國，你也可以說中華人民共和國。可是北京並沒有接受，北京說現在大家討論的是事務性問題，以後進入政治對話再來討論。九二共識功能只能處理事務性問題，沒有辦法結束兩岸敵對狀態，讓兩岸走向和平。馬英九的8年，的確兩岸有豐富的事務性交流，但是兩岸敵對仍然存在，只有外交休兵而已。

張亞中認為，今天民進黨就希望兩岸敵對繼續下去，就可以繼續仇中、恨中，建立愛台灣大論述。可是朱立倫說求同尊異，各表還不夠，還要尊重各自表述，我可以告訴你結果就是兩岸敵對永遠沒辦法解決，和平協議幾乎是不可能，大家在這裡講的都是空話。

張亞中強調，我寫過大概上百萬字，在台大教兩岸關係，你還在說我是急統、紅統。你說你捍衛中華史觀，我張亞中在街頭捍衛史觀、編教科書的時候，你在哪裡？選舉到了你說你捍衛中華史觀。

張亞中最後說，九二共識當然是定海神針，但沒辦法解決兩岸政治難題，如果我當選黨主席，我帶著和平備忘錄，找到雙方可以接受的共識，不是北京的主張，而是雙方可以妥協的產物。