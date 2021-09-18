蘇貞昌昨日赴立院進行3+11專案報告，國民黨要求蘇須先為1613條人命道歉，但遭民進黨擋下，包括被指為破口的范雲在內。蘇貞昌趁台上台下亂成一團，大踏步走出會場；范雲隨後也在臉書發文，卻隻字不提3+11。網友在范雲文章下大罵：「當您投下反對票時，都不會感到良心不安？」

台北地院亦於昨日開庭審理「關西機場事件」，「卡神」楊蕙如否認犯罪，辯稱她們是為保護國家才組義勇軍。檢察官表示，楊等貼文充斥侮辱性言詞，不是合理的評論；言論自由應有其界限，不能無法無天。

｢3+11｣幾乎已被全國人認定是防疫破口，民進黨處理態度竟是如此雲淡風輕；楊蕙如組網軍攻擊、污辱，導致公務員輕生還說是為國家好，兩者均無反悔之意。

美軍阿富汗撤退，用無人機殺害了10位平民，包括7名孩童，引起世界公憤，美軍道歉了，國防部承認這是「悲劇性錯誤」。

古云：「左右皆曰不可，勿聽；諸大夫皆曰不可，勿聽；國人皆曰不可，然後察之；見不可焉，然後去之。」

｢疫情破口｣、｢網軍殺人｣，幾乎已是人神共憤之事，何以當局者看不到、聽不見？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※