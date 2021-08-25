阿富汗塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）24日召開記者會表示，塔利班已經封鎖通往喀布爾機場的道路，禁止阿富汗人民接近機場，因為他們不會再容許阿富汗國民出走，並批評美國等外國勢力試圖帶走阿富汗精英。但他表示，外國公民仍可撤離，並重申美軍要遵守在8月31日限期前撤走。

這是塔利班重掌政權以來，第二次召開記者會。穆賈希德表示，雖然外國公民可以繼續前往喀布爾機場，但最近聚集在機場的大批阿富汗人應該回家，強調他們不會受到塔利班的報復。

穆賈希德說：「我們不會允許阿富汗人離境，我們甚至對此不高興。」他也呼籲美國停止鼓勵阿富汗人民，尤其是受過教育的菁英離開阿富汗，指阿富汗的醫生和學者應該留國在自己的專業領域工作，不應該離開阿富汗前往西方國家。

穆賈希德又表示，塔利班不會接受美國等國家延長撤離阿富汗的期限。他稱美國擁有飛機和機場等資源，絕對有辦法在8月31日之前帶走所有外國人離開，但不應包括阿富汗人。