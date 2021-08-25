塔利班本月14日重新掌控阿富汗後，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天表示，俄國不會插手阿富汗事務，且已從過去蘇聯占領阿富汗的經驗學到教訓。

蒲亭在與執政黨團結俄羅斯黨（United Russia）官員聚會時說道：「我們不會干預阿富汗國內事務，或讓我國軍隊捲入一場每個人互相仇視的衝突中。」

他說：「關於這個國家（阿富汗），蘇聯有自身的經驗。我們已經學到了我們所需的教訓。」

蘇聯曾於1979年入侵阿富汗，以支持與穆斯林游擊戰士發生衝突的阿富汗共產政府，導致長達10年的戰爭，造成多達200萬阿富汗人喪生，迫使700萬名阿富汗人民逃離家園，並有逾1萬4000名蘇聯士兵命喪沙場。

法新社報導，俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）先前表示，美軍正在把逃離塔利班政權的阿富汗人「硬塞」給俄羅斯在中亞地區的盟邦。

拉夫羅夫日前造訪匈牙利時表示，美國正在試圖說服「幾個中亞國家」接納曾為美國效力的阿富汗人。他表示，華府告訴這些國家，這些阿富汗人只會暫時待在他們的國家。

拉夫羅夫和匈牙利外長在布達佩斯召開聯合記者會，拉夫羅夫在會上表示，美方稱這會花上幾個月的時間，因為他們需要時間來辦理簽證。

他問道：「與美軍共事的阿富汗人大概都經過徹底的安全檢查，為什麼還需要花上2個月的時間才能給這些人簽證？」他指控美國對中亞國家缺乏尊重。