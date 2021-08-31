俄羅斯「衛星網」（Sputnik News）8月31日報導，塔利班消息人士表示，該組織將於9月3日宣布建立阿富汗新政府，但目前仍不確定其將如何組成。

不願意透露姓名的塔利班消息人士告訴「衛星網」，該組織9月3日將宣布建立新政府，但目前還不清楚將由哪些成員組成，也不清楚政府將以何種形式建立。

「美國之音」（VOA）8月29日曾報導，一名不願透露姓名的塔利班高階官員表示，該組織「即將宣布建立新內閣」，成員名單由塔利班創始者歐瑪（Mullah Mohammad Omar）之子、塔利班軍事委員會主席雅庫布（Mullah Yaqoob），以及「哈卡尼網絡」（Haqqani）主腦哈卡尼（Sirajuddin Haqqani）共同擬定，並交由最高領袖艾昆薩達（Hibatullah Akhundzada）批准。

「美國之音」指出，該名單預計將包含目前「領導委員會」（Rahbari Shura）的所有成員；其為塔利班的最高議事機構，由26名成員組成。雖然塔利班先前承諾將組成一個「包容性的政府」，不過其發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）當時告訴「美國之音」，分享權力「不是塔利班的優先事項」。

由於塔利班還未被承認為阿富汗的合法政府，不僅無法使用存放於美國銀行內的數十億美元儲備資金，國際貨幣基金（IMF）和世界銀行（World Bank）也都宣布暫停對阿富汗的金援，讓塔利班執政遭遇極大困難；另紐西蘭前總理克拉克（Helen Clark）等專家先前還指出，阿富汗舊軍閥勢力並未受到太大損傷，在各方談判難以達成協議下，最終該國可能再度陷入曠日彌久的內戰。