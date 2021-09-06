受到馬來西亞疫情惡化及長短料影響客戶拉貨，凱美(2375)8月合併營收為7.32億元，月減1.08%，由於凱美馬來西亞子公司已確認必須完全停工一周，預計將比較顯著影響9月及10月，凱美表示，第4季恐較第3季下滑，但下半年會比上半年好。

馬來西亞新冠肺炎疫情持續延燒，且各產業缺晶片及缺料狀況持續擴散，對被動元件拉貨略見遲緩，凱美電機8月合併營收為7.32億元，月減1.08%，但年增87.8%，累計前8月合併營收為53.12億元，年增88.43%。

凱美表示，三大產品線皆較去年同期成長約20%，其中電阻8月營收為4.61億元，月增1.1%，年增21.2%，創下34個月新高；電容8月營收為2.34億元，月減3%，年增21.2%，風扇8月營收3620萬元，月減13.8%，年增20%。

凱美因馬來西亞子公司有24名員工確診，依馬來西亞政府衛生管理單位要求，自9月2日晚班起至9月8日止停工進行檢疫相關措施，由於已確認必須完全停工一周，預計將比較顯著影響到9月及10月營收，凱美表示，第4季恐較第3季下滑，但下半年會比上半年好。。

近期鋁價持續上揚，預計最快在第4季將出現今年第4次材料價格上漲，鋁電解電容器售價將無可避免逐步上調，至於調漲多少，凱美表示，仍待評估。