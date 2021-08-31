目前正在關島海岸附近舉行的美日印澳「四方對話機制」(QUAD)的4國海上聯合軍演，被普遍認為是美方主導用於聯合對抗中國的機制。分析人士認為，阿富汗危機爆發之後，一個由北京和莫斯科主導的「新四方機制」可能正在成型，形成中俄伊巴的新四方機制，但這4國相互關係複雜且分歧，恐怕難以塑造像QUAD那樣的關係。

《美國之音》報導說，從QUAD機制建立以來，印度一直被視為是4國中最沉默和低調的成員國，但對此次聯合海上軍演印度表現得卻特別高調。美智庫蘭德公司（RAND Corporation）研究員何天睦（Timothy Heath）分析說，從中印邊境發生致命衝突以來，新德里已表示更願意與QUAD成員國合作，以阻止中國進一步的侵略舉動。

報導指出，印度在阿富汗危機之後，對一個可能由中俄主導的「新四方」（new Quad）聯盟的形成感到擔憂。因為阿富汗被敵對的巴基斯坦、中國和不確定的伊朗包圍著，印度必須保持警惕。俄羅斯與印度有傳統的軍事外交關係，可以算作是可靠的盟友，但是最近俄羅斯也2度反對印度參與阿富汗和談。

華盛頓智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）政治軍事中心主任魏茨 （Richard Weitz）分析稱，目前阿富汗局勢的發展以及中俄兩國在當地的地緣政治關係，中俄伊巴的「新四方」格局不是沒有可能。中俄在許多國際問題上持續合作，伊朗也希望在阿富汗問題上參與中俄的合作，「新四方」的形成已初露端倪。

他分析說，雖然巴基斯坦與中國的關係很好，但伊朗與莫斯科的關係卻很糟糕。巴基斯坦在上世紀80年代曾支持阿富汗的反蘇聯力量，上世紀90年代俄羅斯也批評巴基斯坦是一個失敗的國家，擔心其核武器可能落入穆斯林恐怖分子的控制之下。

蘭德公司的高級軍事分析師何天睦認為，中俄伊巴4國對美國和西方國家有共同的不滿，但彼此間的分歧也很大。它們與QUAD差異的是不具備共同的價值觀或願景，亦即致力於民主治理和基於規則的秩序。

報導說，拜登政府上臺後一直希望把QUAD機制，發展成對抗中國的聯盟，但分析人士對此並不看好，北京對華盛頓的意圖也保持警惕和針鋒相對的姿態。

何天睦指出，QUAD成員國之間也存在一些分歧，他們都與中國有著廣泛的經濟聯繫，不想危及與中國間的經濟關係。但QUAD最有價值的是，如果北京持續具有威脅性的話，它有可能發展成為正式聯盟，中國必須重視這種可能性。