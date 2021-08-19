據《德國之聲》等媒體報導，美國總統拜登在接受「美國廣播公司」採訪時承諾，無管需要多長時間，美軍會持續留在阿富汗，直到所有美國公民離開為止，這意味著美軍會留到先前訂下的大限8月31日之後。拜登還不忘那些曾幫助美國的阿富汗人與其眷屬，允諾將協助撤離他們。

在訪問中，儘管先前定調8月底將撤離所有部隊，但拜登強調會努力讓所有想離開阿富汗的美國人，得以順利離開這個國家。他也重申，整個撤離過程都在控制之中，絕對沒有混亂的狀況發生。

他也意識到了，這意味著美軍將留在「帝國墳場」更長一段時間，但他堅稱「如果還有美國公民想離開，我們就會留下來，直到我們把他們全部帶走為止」。

至於外界最關心美國是否會撤離當地幫手，拜登則再度重申「會協助撤離那些過去20年來，幫助過美軍的阿富汗與其家人」。他表示，目前估計大概有5萬到65000名阿富汗人符合條件；不過，美軍是否會為這些人待更長的時間，以協助其撤離，拜登則沒有明確的表示。

雖然拜登此語，頗有美軍格言「不拋下任何人」(Leave no one behind)的味道；但相較於拜登提到的6.5萬人，總部設在國際難民援助計畫負責人海勒(Rebecca Heller)卻指出，約有10萬名阿富汗人提出簽證申請，希望撤離阿富汗，顯然不會人人有獎。

海勒表示，簽證計畫是為了曾與美國及其家人一同工作的阿富汗人，能夠取得政治庇護，而她的組織就是敦促美國緊急加速簽證處理的組織之一。

她指出，已有1名阿富汗人告訴她，過去2天以來已經有5名為美國人翻譯的阿富汗人遭塔利班殺害。

1名申請簽證的女性表示，「我等美國回應簽證申請已經等了3年，但此刻我唯一的盼望就是美國政府。拜託！美國政府別再開空頭支票了，快開始行動！盡快！」。

五角大廈則證實，包括海軍少將瓦斯利在內的美國高級將領，正與塔利班指揮官協商哨點與宵禁等措施。目前塔利班控制哨點並執行宵禁，導致美國公民與阿富汗人前往機場受限。

近日，美國政府已發送郵件通知部分美國公民、綠卡持有者與其眷屬，盡快前往機場與相關撤離準備。