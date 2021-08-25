美國總統拜登上任以來已經7個月，但許多政策大多依照川普時代規劃，尤其以對陸貿易政策，美國對大陸貿易逆差也是不斷攀升，對此，政治風險諮詢機構歐亞集團中國和東北亞業務主管Michael Hirson表示，拜登不斷要求7大工業國家(G7)對陸發表強硬聲明，但卻未見更有效對抗大陸經濟優勢的做法。

據CNBC報導，美國貿易代表戴琪(Katherine Tai)周二與美國商會中國中心顧問委員會和美國貿易委員會2大商會領導人舉行線上會議，她指出拜登政府正在全面審視陸美貿易政策，以及傷害美國企業與勞工的非法行為。

美國前總統川普在2018年發動陸美貿易戰以來，從數百億美元的進口商品加徵關稅爭議，早就演變成科技產業爭霸、金融戰等領域，這也使得美企進口商品的成本不斷增加，雖然這與川普打算將大陸不公平貿易競爭、智慧財產權侵犯以及強制技轉所獲得的非法獲利，轉嫁回大陸的初衷有所不同。

雖然川普貿易戰衝擊美國消費市場，但卻成為拜登政府上台後，一定程度壓抑北京當局的好工具。

據 Wind Information 獲得海關數據，今年前7個月，大陸對美國出口與 2020 年同期相比增長 36.9%，進口則是跟去年同期相比，增長50.4%。大陸對美國的貿易順差甚至在今年7月增加至354.2 億美元。

美國財政部長葉倫則是在先前受訪提及，川普任內達成的陸美第一階段貿易協議並沒有解決雙方的貿易問題，認為對大陸進口商品加徵關稅並未經過深思熟慮，如何處理價值3600億美元的對陸進口商品關稅也還在評估如何處理，並認為對美國消費者傷害更大。但有鑑於雙方在其他問題的緊張局勢日趨嚴峻，達成任何新協議都很困難，外界也在關注雙方何時會進行第二階段貿易協議談判。