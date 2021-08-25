美國最高法院今天駁回拜登總統試圖廢除川普時代一項移民政策的要求。這項俗稱「留在墨西哥」的移民政策，迫使數以千計的尋求庇護者留在墨西哥，等候美國法院審理申請案。

路透社報導，在3名自由派大法官反對下，最高法院駁回拜登政府試圖擋下德州聯邦地區法官卡奇馬力克（Matthew Kacsmaryk）作出的裁定。這項裁定要求拜登政府恢復前總統川普的「留在墨西哥」政策，這項政策的正式名稱為「移民保護協議」（Migrant Protection Protocols）計畫。

美國最高法院的保守派大法官以6比3占多數，其中包含川普任命的3位大法官。

這些大法官發布這項簡短命令，代表德州聯邦地區法官卡奇馬力克的裁定現在生效。

美國國土安全部發表聲明表示，很遺憾最高法院作出這項裁定，將持續「強烈挑戰」德州聯邦地區法院的裁定。國土安全部說，在上訴程序持續進行時，國土安全部將「老實」遵守命令，開始與墨西哥展開協商。

美國最高法院今天作出的裁決，是參考2020年的一項裁定，那項判決阻撓川普試圖終結民主黨籍前總統歐巴馬的童年抵達者暫緩驅逐辦法（Deferred Action for Childhood Arrivals），即保護數十萬名孩童時期非法入境美國的移民「追夢人」免遭遣返。

這兩起案件關乎到政府在解除前朝政策時是否遵循正確的法律程序。

拜登自1月上任以來便尋求推翻川普的許多強硬派移民政策，如今也取消移民保護協議計畫。共和黨執政的德州與密蘇里州對拜登此舉提出挑戰。

卡奇馬力克裁定必須恢復川普的移民政策，紐奧良州的聯邦第5巡迴上訴法院8月19日也駁回政府要求延後實施的請求後，拜登政府隨後轉向最高法院。

民主黨人與移民權利倡議者批評移民保護協議，稱這項政策讓移民在墨西哥邊境城市陷入危險處境，特別是來自中美洲的移民。