在911事件的20周年前夕，美國8月31日宣布完成於阿富汗的撤軍行動，但由於撤軍導致阿富汗政府迅速崩潰，且不僅行動中遭遇重大傷亡，甚至連該國的美國公民都未全部撤出，讓共和黨議員們猛烈炮轟拜登政府「軟弱」、「向塔利班投降」。

共和黨籍聯邦眾議員錢尼（Liz Cheney）痛批拜登政府的撤軍計畫根本就是「投降」，讓全球盟友對美國產生質疑；且塔利班從未放棄與蓋達組織的關係，將阿富汗完整地讓給該組織，會導致當地再次成為恐怖分子的庇護所，成為美國的「直接威脅」。她呼籲支持仍在龐吉夏河谷（Panjshir Valley）抵抗的反抗軍，而非助長恐怖主義發展的塔利班。

聯邦參議院外交委員會主席里契（Jim Risch）也痛批，拜登政府倉促的政治決定，並未顧及當地美國公民和盟友的安全，也未保護美國利益，將導致長遠的惡果，使阿富汗未來成為對美國和盟邦發動恐怖攻擊的根據地。

前聯邦眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）則指出，911事件的20周年將比以往「更加痛苦」，因為拜登不計後果「向塔利班投降」，不僅將身處喀布爾以外「成百上千」的美國公民拋在阿富汗，也讓911事件的兇手蓋達組織能夠再度回到老地盤。

就連民主黨也有多位議員對阿富汗撤軍不滿，如曾於中央情報局（CIA）任職達8年的聯邦眾議員斯潘伯格（Abigail Spanberger），先前便指出撤軍行動過於倉促，呼籲拜登延長撤軍期限；並在阿富汗政府崩潰後，與共和黨議員們一同要求拜登政府派兵確保喀布爾機場的安全。