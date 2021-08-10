43歲韓國男星河正宇因出演《與神同行》系列中「江林公子」一角廣為台灣觀眾所知，去年因施打俗稱「牛奶針」的異丙酚，陷入染毒風波，當時他澄清只是用於治療皮膚上的傷疤，10日首爾中央地方法院以涉嫌違反《毒品管理法》對他進行首次公開審理，河正宇承認了所有非法用藥的嫌疑，但強調是因為常化妝導致皮膚變差，才在友人的推薦下前往，違法性薄弱，請法官從寬處理。

河正宇昨早以被告人的身份出庭，面對庭外媒體的追問，一臉嚴肅地回覆：「很抱歉讓大家擔心，會誠實接受審判。」他透過律師表示確實曾在不需要睡眠麻醉的手術中也使用異丙酚，但因為實際上使用的次數比診療記錄上的少很多，希望法官酌情考量。之後也不忘向法官求情，稱經紀公司所有職員的生計都掌握在河的手上，且新作品即將上檔，可能會為相關人士帶來巨大損失，河正宇也已深刻反省，盼能對他處以罰金刑。

河正宇在最終陳述中沉痛地說，對於自己的輕率感到相當後悔，身為公眾人物應該做出榜樣，很抱歉帶給同事及家人傷害，以後一定會小心謹慎地生活著，雖然很厚臉皮，但未來他一定會做個對社會有良好影響力的演員，希望可以給他一個贖罪的機會。最後檢方認為河正宇沒有同類前科且承認所有嫌疑，判處他韓幣1000萬元（約26萬元台幣）的罰鍰與88749韓元（約2300元台幣）的追繳金。

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