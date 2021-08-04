顏寬恒辭國民黨副秘書長 駁黨主席選戰前跳船：不要做過多揣測

前立委顏寬恒今天宣布辭去國民黨副秘書長一職，他表示，將專注地回歸地方，以地方鄉親為出發點作為考量，這也是他的人生規劃。至於國民黨黨主席選舉，他強調，仍舊支持國民黨及現任主席江啟臣連任，呼籲各界不要有過多的聯想及揣測。對此，江啟臣也在臉書回應：「兄弟，要為故鄉爭回一口氣！」，「這不是你自己的戰爭，你不孤單」，「回歸故鄉換我挺你」。

江啟臣在臉書指出，回想2020年大選的挫敗，是國民黨最低潮的黑暗時刻，我立委雖然順利連任，卻毫無欣喜之情，因為除了總統敗選以外，他的好兄弟顏寬恒卻惜敗，未能順利連任，讓他感到空前的壓力與孤獨，似乎國民黨未來存續的擔子，都壓在中生代的身上了。

江啟臣說，他當選國民黨主席時，是黨最困難的時候，民調也只有蒼白的12％，他邀請顏寬恒擔任黨職時，他回應：「中生代要團結，義不容辭」，二話不說就答應。江並強調，他今年2月時宣布競選連任，顏幾乎是第一個跳出來支持，所以，當顏下定決心回歸地方經營時，他也二話不說一口答應，因為顏要為故鄉做更多重要的事了。

辭黨職是否與國民黨黨主席選舉有關？顏寬恒強調，仍舊支持國民黨及現任主席江啟臣連任，黨主席選舉在今年8月份登記、9月25日選舉投票，江也要請假參選，他會全力支持，兩人持續合作。顏強調，不管主席選舉結果，他相信是場君子之爭，國民黨只有團結、持續壯大，才是民主之福。

江啟臣表示，這一年多來，鄉親面臨缺水、跳電、經濟下滑及疫苗不足等困境，顏持續用不同的身分為民服務，可以體會顏的感受有多麼深，要找回故鄉的幸福與光榮感，這場仗需要全心全力的參與。顏不好戰，但絕不畏戰，要回應鄉親的期盼，也是我們對他的期盼。

江啟臣並向顏寬恒喊話加油打氣說：「寬恒，這不是你自己的戰爭，你不孤單。我們所有人都挺你到底，找回鄉親的幸福，故鄉的光榮」，「兄弟，加油，為故鄉爭回這一口氣！