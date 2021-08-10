《美麗島電子報》董事長吳子嘉日前表示，他個人認為，2022地方縣市長選舉，台灣民眾黨立委高虹安應該去挑戰選台北市長，並且會是國民黨立委蔣萬安的強勁對手。對此，蔣萬安今天(10日)表示，與其討論誰要選，不如關心民眾何時可以打到疫苗。

台灣民眾黨立委 高虹安。(圖/翻攝自 高虹安臉書)

吳子嘉7日在YouTube「董事長開講」直播節目表示，2022民眾黨最重要的是就是柯文哲，他建議柯文哲2022縣市長選舉可搶佔桃竹地區，柯文哲去選桃園市，讓立委賴香伶去選新竹，高虹安選台北市成為大黑馬，並且會是蔣萬安的強勁對手。

對於吳子嘉點名，高虹安9日上朱學恒直播節目表示，民眾黨黨內對這件事完全沒有討論過，對於吳子嘉董事長說法，她表示感謝、肯定，但自己目前沒有想那麼遠和思考過這件事。此外，被外界點名將參選新竹市長，甚至傳出民眾黨與國民黨在台北、新竹市長人選互有禮讓一說。高虹安也在直播中表示，近期可能會討論民眾黨在新竹市的下一步布局，包括由她接任新竹市黨部主委

據《TVBS》報導，蔣萬安10日下午在台北市士林家扶中心受訪表示，民眾現階段關心的，是哪時候才能打到疫苗、國內防疫量能能否抵擋Delta病毒？而不是市長選舉。此外，對於黨內民調不論是他或羅智強議員都領先對手，蔣萬安指出，各種民調數字起起伏伏，他覺得作為參考就好。