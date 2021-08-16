儘管行政院五倍券政策13日急轉彎，民眾免付1千元可免費領券，但據消基會自12日起展開5天網路民調調查，結果顯示贊成發放現金比例高達90.2％。對此，國民黨台北市議員羅智強表示，為什麼行政院長蘇貞昌要逆著幹，和台灣人民有仇嗎？因為蘇就是瞧不起台灣人民的記憶和智商。

隨著本土新冠疫情趨緩，行政院擬研議發行財務規模更大的「五倍券」，消基會自12日起展開起為期5天的問券統計，短短2天已有超過2萬人次填答問卷，填答消費者中贊成發放五倍券的只有9.8％，而贊成發現金的則高達90.2％。

對此，羅智強今（16日）在臉書發文表示，9成人民要現金，蘇貞昌就是要反著幹，真的是和台灣人有仇嗎？這幾10億的行政成本，拿來發給中低收入的弱勢者，每個人還可以多拿個幾百、近千，但為什麼蘇貞昌就是逆著幹？他告訴大家蘇貞昌在想什麼，蘇就是瞧不起台灣人民的記憶和智商。

羅智強指出，因為發現金，雖然皆大歡喜，但發完就沒有新聞了，可是發振興券，雖然會被大家罵，可是罵完，等到真的發券時，就可以做蘇貞昌、總統蔡英文、副總統賴清德買什麼東西的新聞，台灣人民又忘光光之前的火大了，所以真正的問題並不是出在蘇貞昌，而是處在蘇貞昌瞧不起台灣人民的智商和記憶力。