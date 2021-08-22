針對美軍撤離阿富汗引發該國政府崩潰一事，三位智庫專家告訴軍事新聞網站「Breaking Defense」，此事成為中國大陸的絕佳宣傳素材，被用於動搖亞洲等區域的盟友；但急於用美國的負面消息佔滿版面，也顯示北京政府正努力隱藏其對美國堅決將目光轉回印太、中亞再度陷入不穩定等問題的憂慮。

華府智庫「傳統基金會」（The Heritage Foundation）亞洲研究中心（Asian Studies Center）資深研究員成斌（Dean Cheng）表示，阿富汗政府過快崩潰和喀布爾機場的混亂，確實讓北京政府獲得一個「絕佳的機會」，用於向台灣、南韓，日本、泰國和印度大肆宣傳「美國的衰弱」，並藉此在國際上獲得更強的自信，於氣候變遷、5G技術等議題上與美國對抗。

不過倫敦智庫「國際戰略研究所」（IISS）中國大陸國防政策與軍事現代化資深研究員溫玫雅（Meia Nouwens）指出，在北京政府大肆宣傳的背後，可能隱藏著深層憂慮，因為美國顯然願意在中東面臨風險下，仍堅決將注意力集中於印太地區；華府智庫「戰略風險委員會」（Council on Strategic risks）資深研究員席朵爾（Sarang Shidore）也認為，阿富汗撤軍由兩位截然不同的總統接棒完成，顯示「太平洋優先」已成為民主共和兩黨的共識，而當地盟友和北京都應該知道這點。

另由於維吾爾人多為遜尼派穆斯林，與以宗教立國的塔利班相同，溫玫雅和席朵爾都同意，北京政府於新疆的政策可能造成雙方衝突，且中亞地區再度陷入不穩定，確實讓其擔心當地恐怖主義將捲土重來，對中國大陸本土安全造成嚴重影響。