魚肉營養價值高，是家家戶戶餐桌上的常見料理，不過鮮魚買回家若是沒有馬上吃，究竟該如何保存才能維持鮮味？對此就有內行人分享去腥神招，直言就算冰了一個月，風味依舊不減，就像是現撈漁獲一樣新鮮。

原PO日前在臉書社團《廚藝公社》分享保存鮮魚的妙招，他提到若是要讓魚放久一點，「記得把肚子掀開，中間龍骨的血水用湯匙刮乾淨，然後擦乾裝袋放冷凍。」他表示，最近買了一條鱸魚就是用這個方法保鮮，「冰了快一個月拿出來料理，完全沒腥味，跟現撈的一樣新鮮。」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「抽真空，更好」、「真空起來放在-22度以下，會跟剛殺的沒兩樣，但重點是血要刷乾淨」、「我也常這樣保存鮮魚，有真空袋包裝更佳，沒有就用一般的保鮮袋也可以」。

也有人分享自己的保鮮妙招，「我一般清完洗完鮮魚後，還會再浸一下濃鹽水，接著甩乾、分裝冷凍。我覺得有浸一下鹽水，血水會更乾淨，味道也會更好」、「要新鮮就是魚鱗不刮，用一點鹽水泡一下，腹內清乾淨，就能放冰箱了」。