為防範非洲豬瘟，中央宣布9月1日起至9月30日禁止用廚餘養豬。對此，民眾黨立委蔡壁如指出，許多豬農喊出「高溫蒸煮」廚餘試圖轉型，政府卻認為因無法落實而表示需要嚴禁，她質疑，為什麼廚餘可以禁止，但萊豬卻用一堆特例來開放？

蔡壁如昨（31）日在臉書表示，非洲豬瘟是一種急性、高傳染性的病毒性疾病，1921年首次於非洲肯亞發現，特徵是發病過程短，從野豬傳到家豬，豬隻死亡率高，還好非洲豬瘟不會感染人。

為防止走私豬肉成為非洲豬瘟的防疫破口，今日開始，全台將禁止以廚餘養豬一個月，蔡壁如說，知道為了防止非洲豬瘟入侵，大家都做了很多努力，包括從今年的1月25日起，即規定入境旅客不得違規攜帶疫區肉品入境，為的就是怕其中可能帶有病毒，嚴重打擊國內的養豬產業。

民眾黨立委蔡壁如。（報系資料照）

蔡壁如指出，台灣國內平均每天回收的養豬廚餘皆超越1200噸，數目相當可觀，如果禁止以廚餘養豬，以後這麼大量的廚餘將如何處置？要國內豬農改以飼料為主食，補助卻只有補貼飼料差額500元；就算轉型不再使用廚餘餵養，每頭豬也只有2500元補助，雖不無小補，但也只是給豬農們「判緩刑」，長期下來負擔一定很重。

而讓她無法理解的是，許多豬農喊出「高溫蒸煮」廚餘拚轉型，政府卻認為因無法落實而表示需要嚴禁，但為什麼廚餘可以禁止，但萊豬卻用一堆特例來開放？而現在國內豬農手足無措，政府卻眼睜睜看著這些困境，說著「只差這口氣」，但豬農可能連下一口飯都成為問題。

蔡壁如認為，政策的決定是民意、專業、價值的過程，防堵豬瘟重要，但政府的當務之急更是應思考廚餘的永續去化管道，這些多出來的廚餘除了堆肥、焚化與掩埋，應要思考更多的循環經濟及利用價值，同時也應該輔導各縣市盡速達成廚餘去化的目標，不要讓倉促的政策成為民眾的困擾。

蔡壁如也想問，9月1日起，全台禁止廚餘養豬一個月，之後的政策是甚麼？走私豬隻就杜絕了嗎？