新北市板橋某幼兒園昨傳出8名幼稚園孩童染疫，民眾黨立委蔡壁如今表示，為了孩子、為了有效阻擋Delta病毒的全面入侵，呼籲疫情指揮中心重新檢討未來16周的疫苗接種計畫，BNT第一劑從40歲往下逐步打，要保留疫苗給12至18歲學生，但是不必現在馬上打，可以到11月才打。

面對近期疫情升溫，蔡壁如今在臉書表示，她贊同公衛專家詹長權對於未來16周疫苗接種順序的建議；BNT第一劑從40歲往下逐步打，要保留疫苗給學生打（12至18歲）但是不必現在馬上打，可以到11月才打，第二劑開放混打。

對於未來16周疫苗接種計畫，蔡壁如建議，首先第一劑、第二劑同步施打，並排序一年齡、三類別；第一劑接種從40歲起向下、向上逐歲依序擴大，疫苗種類以AZ為主，其次為BNT，最後是莫德納。

第二劑以年齡由高到低依序擴大，同牌疫苗接種（AZ＋AZ，Moderna＋Moderna，BNT＋BNT)、不同牌疫苗混打並行(AZ＋BNT，AZ＋Moderna)。

此外，病毒的傳播，在室內密閉空間會更為恐怖，公衛專家學者連續檢測托兒所的CO2兩個禮拜，上課期間CO2濃度都高於800ppm (防疫標準），也常會超過室內空氣品質標準（1000 ppm)。

蔡壁如說，上述應是全國共同現象，面對delta病毒傳播，很危險，拜託所有的幼稚園、學校，甚至是各個辦公大樓，一定要定期開窗通風，讓室內空氣流動。此外，戴口罩、勤洗手，還是防疫基本功，不可鬆懈。