國內疫苗供應吃緊，迄今仍有許多民眾還沒打過疫苗。國民黨立委洪孟楷昨(8日)在臉書指出，下個月各級學校開學在即，老師們是不是都打了疫苗、12歲以上學童何時能打到BNT疫苗？家長們真的很急，「真的想問現在執政者，疫苗夠？到底夠在哪裡！」

洪孟楷貼文指出，雖然自己的大女兒大的才兩歲多，但是看到各級學校都希望能超前部署、趕快施打疫苗，「真的想問現在執政者，疫苗夠？到底夠在哪裡！」

洪孟楷說，幾個月在家學習孩子也悶壞了、家長們也更辛苦，父親節的願望不是許給自己，是許給下一代，希望小朋友能平安開學上課，還有所有受到疫情衝擊的家庭，希望紓困快到位，讓生活能過下去，還在等疫苗的民眾，希望疫苗足夠、保護家人安全，更希望社區0感染、+0快回來。

貼文曝光後，國民黨主席江啟臣留言表示，「爸爸們的願望 我們全力監督政府！」另有其他網友留言表示每個家長都在擔心這個問題，也有人盼快為即將開學的學生發聲，看不到官員急，只看到家長急，更希望大家都有疫苗打。