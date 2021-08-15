狂轟政院五倍券成中央「眼中釘」？ 王世堅「拒被黨綁架」直言：早就是了！我說我相信的話！｜中時新聞網

王世堅日前接受「匯流新聞網」訪問時指出，他覺得民進黨少數在操縱、主導政策的人，這一部分的人不但害了民進黨，也會害了台灣。不管哪個國家，都跑出這種「俗仔」，「俗仔敗國」、「俗仔亡國」。

王世堅認為，政府要負責打造一個理性討論的空間，打造這個空間其實不難，很簡單，就讓各級民意代表、社會各階層民眾，都有合適的發聲空間，這些意見我們都要珍惜。

王世堅舉李登輝為例，李登輝在領導統御、治理國家，「是很偉大的人」，李不偏聽，譬如兩岸政策要出門，會把所有行政團隊內用得到的，陸委會、海基會、國防部、國安局和國安會的意見，廣納這些意見，另外還有三的智庫，善用國家資源。

他進一步說，一個偉大的領導者，不能偏聽，不能只單向聽取某一派別，少數幾個人的意見，少數人還自以為是菁英，這是不對的。

「我不過問派系的事物，我也不是派系中的，我不曉得他們是那個派系，只是我看得出來的，誰是決策者？在行政院誰拍板這些政策？誰就是偏聽」，王世堅直言。

王世堅引用諺語，「三個臭皮匠，勝過一個諸葛亮」，現在是幾百萬、上千萬的民眾、臭皮匠，抵不過院內一個諸葛亮，這不是很奇怪嗎？

王世堅提到電影《魔戒》，以為只是傳說、隱喻，結果現在深刻發現，「權力就像魔戒一樣」。

話鋒一轉，王世堅感嘆，「我是絕對不會離開我們這個黨，乞丐趕廟公，這是不可能的，怎麼趕我都不可能離開」，「但是我只能期待五門黨內同志，要深刻體會，謙卑的真義」，「為什麼在野的時候可以謙卑，執政的時候，拿到權力就不同的面貌，就聽不下其他聲音？」他認為，拿到政權執政的時候，其實是最危險的，也任務最重大的時刻。

王世堅最後說，他只能把一些觀察跟期待，建議黨內朋友，「我做不上什麼，真的！」