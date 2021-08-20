美國總統拜登接受媒體訪問及美國國務院發言人普萊斯均重申對台灣堅定支持相關議題，總統府發言人張惇涵今表示，感謝拜登總統及拜登政府上任後，持續以實際行動，展現對台灣承諾的堅若磐石。

張惇涵指出，政府注意到美國總統拜登接受媒體訪問時，有關美國信守對盟友承諾的發言，也注意到美國國務院發言人有關台海和平為美國恆久利益的說明。

他說，感謝拜登總統及拜登政府上任後，持續以實際行動，諸如近日宣布的拜登政府首度對台軍售案，履行《台灣關係法》及「六項保證」，展現對台灣承諾的堅若磐石。

張惇涵並強調，台灣會持續推動台美關係的穩定發展，並與理念相近國家，堅定持續深化合作夥伴關係，捍衛自由民主的普世價值，並為台海及印太區域的和平穩定與繁榮發展，貢獻良善力量。

張惇涵指出，近期台海及印太區域的和平穩定，獲得國際間的高度關注與討論，這顯示台灣對於國際社會的安全與繁榮，是不可或缺的角色。

張惇涵表示，蔡總統一貫的立場是「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」，誠如蔡總統所強調的，台灣唯一的選項，就是展現自我防衛的決心，讓自己更強大、更團結、更堅定保衛自己，讓台灣的存在具有意義，也更具有有正面貢獻。