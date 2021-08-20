唐榮召開股東常會 選出吳豐盛等11席董事 12:122021/08/20 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 唐榮(2035)20日舉行股東常會，並改選下屆董事，順利選出11席董事，含3席獨立董事，其中泛官股代表佔6席，義聯集團代表佔5席，預計26日召開董事會推選下屆董事長。 唐榮新選出的下屆董事名單，為吳豐盛(經濟部)、吳炳松(台銀)、陳世珍(台銀)、梁平勇(兆盈投資)、吳竹山(聯安投資)、黃景聰(兆盈投資)、陳守道(中鋼)、王明隆(經濟部)、獨立董事連文濱(自然人)、林乾宗(自然人)、蔡明曉(自然人)。 長年過勞 紙風車執行長李永豐交棒 土銀第七屆董事名單大換血 #中鋼 #唐榮 #選出 #下屆董事 #吳豐盛 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 揚州重點地區今天展開第12輪核酸普篩 總計約70萬人 10:182021/08/18 兩岸 英特磊通過配息1元 26日法說釋展望 22:382021/08/17 財經 《光電股》綠能＋文創秀H2營運好戲 鈺德完成董事改選 11:262021/08/18 財經 民進黨中常會通過成立工作小組 討論2022選舉提名機制 15:312021/08/18 政治 長年過勞身體欠安 紙風車執行長李永豐交棒 16:152021/08/19 生活 台驊新增董事 大聯大出任 09:502021/08/17 財經 泰山股東會 通過配息1.4元 16:082021/08/19 財經 1分鐘讀財經》不忍殺當沖稅肥鵝 降稅延長3年或5年時間曝 08:272021/08/18 財經 《產業》LME鎳價下修 不鏽鋼上漲動能趨緩 11:432021/08/19 財經 華票法說 上半年稅後淨利年成長逾四成 17:122021/08/19 財經 《半導體》IET-KY通過配息1元 滾動調整搭疫情商機 10:012021/08/17 財經 財經熱門新聞 國光霸氣爭取莫德納代工 他卻突然喊出2字 - 財經 內外資集體降評 大摩棄守多頭 - 財經要聞 - 工商時報 觀光飯店快倒閉了 晶華董座撂重話：像被放棄的重症病人 - 財經 美光EUV製程DRAM廠 落腳台灣 - 財經要聞 - 工商時報 陽明散戶冤魂不散…又1航運股現增價開出 網驚呼：慘了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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