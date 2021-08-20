唐榮(2035)20日舉行股東常會，並改選下屆董事，順利選出11席董事，含3席獨立董事，其中泛官股代表佔6席，義聯集團代表佔5席，預計26日召開董事會推選下屆董事長。

唐榮新選出的下屆董事名單，為吳豐盛(經濟部)、吳炳松(台銀)、陳世珍(台銀)、梁平勇(兆盈投資)、吳竹山(聯安投資)、黃景聰(兆盈投資)、陳守道(中鋼)、王明隆(經濟部)、獨立董事連文濱(自然人)、林乾宗(自然人)、蔡明曉(自然人)。

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