大立光（3008）今天召開股東常會，由董事長林恩舟主持，會議進行很順利，僅歷時21分鐘即宣告結束，而投資人引領期盼的每半年配發股利的議案也順利過關，在領完去年股利後，投資人最快在第四季就可望有上半年的配息入袋。

大立光今年股東會新增了修改「公司章程」部分條文及修訂「董事及監察人選舉辦法」兩項議案，其中，在修改公司章程部分條文方面，第廿六條之一經修改後，「本公司盈餘分派或虧損撥補，得於每半會計年度終了後為之。」的相關議案也如願過關，儘管大立光已於今年8月10日除息，其所配發的91.5元現金股利也已於日前部分填息，惟此議案的通過，代表投資人最快在第四季就可望有另一筆股利入袋，會否刺激投資人的持股信心，仍有待觀察，不過在此議案刺激以及蘋果新機即將到來的利多加持下，大立光今日股價穩在盤上，盤中最高來到2765元，上漲20元，距離完全填息尚有55元的距離。