參選國民黨主席的前新北市長朱立倫今天到台東、花蓮拜訪，並由台東縣前縣長黃健庭陪同力挺。黃健庭受訪表示，國民黨此時此刻需要一位振衰起弊的領導人，朱立倫是不二人選，「期待他可以順利當選黨主席」，重健包容性最強的國民黨。
朱立倫表示，今天到台東接著下午到花蓮，將拜訪所有黨員同志跟支持者，為爭取大家的支持，當然也會跟縣長、議長以及地方人士會面。朱說，他和黃是老朋友，也有共同理念，都是希望國民黨更強、更好。
一旁的黃健庭強調，國民黨此時需要可以振衰起敝的領導人，以朱立倫的歷練、視野、人脈，他絕對是不二人選，「我很期待他可以順利當選黨主席」，來重健包容性最強的國民黨，成為台灣中道的力量。
對於前國民黨副主席郝龍斌、國民黨中央委員連勝文等人接連表態支持，朱立倫表示，最重要爭取所有基層每一位黨員的支持，更重要希望擴大整個國民黨支持的群眾，他的目標不是為黨主席選舉，而是能夠團結國民黨爭取2022、2024年選舉。
傳現任主席江啟臣到地方拜訪時碰軟釘子，朱立倫表示，他相信大家都歡迎江主席或其他候選人到各地拜訪，只是每位民代都有很多行程，可能趕來趕去，他們都尊重，像今天去台東，如果有議員願意來參加都歡迎，若忙碌也都是可以了解。
對於兩岸政策，朱立倫認為，兩岸政策必須延續，必須經過考驗，他一向堅持黨章跟黨綱的規定，延續包括九二共識跟一中各表的黨綱跟黨章規定，會持續推動，除了以求同存異的精神外，希望未來能求同尊異，讓兩岸更和平，更能相互尊重，立場都是一致的。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。