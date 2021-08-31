參選國民黨主席的前新北市長朱立倫（左）31日搭機前往台東爭取基層黨員支持，前台東縣長黃健庭（右）陪同前往，力挺意味濃厚。（黃世麒攝）

國民黨前主席朱立倫繼續黨主席競選行程，今天由台東縣前縣長黃健庭陪同下台東。（朱立倫辦公室提供）

參選國民黨主席的前新北市長朱立倫今天到台東、花蓮拜訪，並由台東縣前縣長黃健庭陪同力挺。黃健庭受訪表示，國民黨此時此刻需要一位振衰起弊的領導人，朱立倫是不二人選，「期待他可以順利當選黨主席」，重健包容性最強的國民黨。

朱立倫表示，今天到台東接著下午到花蓮，將拜訪所有黨員同志跟支持者，為爭取大家的支持，當然也會跟縣長、議長以及地方人士會面。朱說，他和黃是老朋友，也有共同理念，都是希望國民黨更強、更好。

一旁的黃健庭強調，國民黨此時需要可以振衰起敝的領導人，以朱立倫的歷練、視野、人脈，他絕對是不二人選，「我很期待他可以順利當選黨主席」，來重健包容性最強的國民黨，成為台灣中道的力量。

對於前國民黨副主席郝龍斌、國民黨中央委員連勝文等人接連表態支持，朱立倫表示，最重要爭取所有基層每一位黨員的支持，更重要希望擴大整個國民黨支持的群眾，他的目標不是為黨主席選舉，而是能夠團結國民黨爭取2022、2024年選舉。

傳現任主席江啟臣到地方拜訪時碰軟釘子，朱立倫表示，他相信大家都歡迎江主席或其他候選人到各地拜訪，只是每位民代都有很多行程，可能趕來趕去，他們都尊重，像今天去台東，如果有議員願意來參加都歡迎，若忙碌也都是可以了解。

對於兩岸政策，朱立倫認為，兩岸政策必須延續，必須經過考驗，他一向堅持黨章跟黨綱的規定，延續包括九二共識跟一中各表的黨綱跟黨章規定，會持續推動，除了以求同存異的精神外，希望未來能求同尊異，讓兩岸更和平，更能相互尊重，立場都是一致的。