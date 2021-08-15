「卡神」楊蕙如近日於臉書發文質疑國產高端疫苗效力，但卻被高端支持者瘋狂騷擾，楊怒回這些人是「神經病高端仔」，並主張應該叫第二類官員帶頭施打。綠委許智傑今日回應，楊蕙如打不打高端都尊重，但抹黑高端及支持者的做法不恰當。

楊蕙如日前在臉書發文表示，尊重想打高端疫苗的民眾，那是你們的自由，但自己並不願意打高端，而支持高端疫苗的網友卻一再到臉書，透過留言或訊息的方式騷擾，但無論如何，自己就是不打高端。

楊蕙如認為，若高端疫苗支持者那麼急著推廣高端疫苗的好，應該去要求疫苗施打排序中的第二類官員，全部都去打高端。

楊蕙如表示，自己也不想打中國疫苗，但也不會有人因此來騷擾，但自己不願意打高端疫苗，卻不停被騷擾。

楊蕙如說，如果要別人支持高端疫苗，請高端疫苗支持者用科學數據和國際認證來說服別人，而非用情緒勒索或是強迫，也呼籲這些高端支持者不要再到臉書騷擾。

許智傑表示，國產疫苗是國家重要戰略方向，除了自救還能幫助其它國家，高端疫苗採免疫橋接方法，叫做替代三期試驗，楊蕙如打不打高端疫苗都是個人意願，但是抹黑高端、罵高端疫苗支持者，這樣的行為恐怕不恰當。