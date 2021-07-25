指揮中心指揮官陳時中今表示，衛福部決定將高端疫苗納入公費接種計畫，並同意開放混打。中廣董事長趙少康表示，一切都依照蔡英文總統的劇本上演，並祝福敢打高端疫苗的人。

趙少康表示，台灣現有的AZ和莫德納8月就會打完，目前看來8月和9月台灣沒有什麼外國疫苗，高端剛好可以「趁虛而入」，「難怪之前指揮官陳時中、行政院長蘇貞昌拚命找出各種不堪的理由阻擋鴻海創辦人郭台銘、慈濟買BNT，後來就算擋不住人民壓力讓BNT進來，也要盡力押到10月之後，就是要把8、9月空出來讓給高端。」

趙少康指出，不管是BNT、莫德納、嬌生、AZ，都在做完第二期人體試驗之後，拿出數萬人第三期人體試驗數據，才能獲得緊急使用授權EUA，「我們是全世界第一個僅僅使用中和抗體效價替代疫苗療效評估的免疫橋接方式就發給EUA的國家，而且高端號稱要在巴拉圭做的第三期人體試驗，在我看來不過是只用區區1000人做的第二期試驗延續。」

趙少康質疑，到底台灣現在有什麼緊急狀態非要發給高端「緊急使用」授權？「現在的『緊急狀態』是政府有意創造的，讓人民把沒走完應該走完過程的疫苗打到自己身體裡，全世界找不到第二個。」

面對高端疫苗開放公費施打，趙少康表示，很好奇台灣有多少人要打高端疫苗？「有多少義和團真的相信可以刀槍不入？有多少人愛民進黨愛到願意把不知道有多少防護力的疫苗打到自己身體裡？Delta病毒在歐、美、東南亞肆虐，總有一天會來台灣，高端真的打得過Delta病毒嗎？」對相信民進黨而敢打高端疫苗的人，趙少康送上佩服與祝福。