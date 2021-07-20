台東縣政府於20日宣布部分一、二級單位主管異動，原行政處長楊瑤華調任參議，由台東縣議會退休祕書林宏義以政務接任。民政處處長顏志光與文化處處長鍾青柏互調，此外，農業處2名科長職務調整為祕書。連同先前因前祕書長陳明仁退休的由財經處長盧協昌接任，15個一級單位中近三分之一異動。

台東縣長饒慶鈴表示，林宏義是1986年特種考試警察人員乙等考試及格，歷任台北縣警察局消防警察隊淡水分隊、本縣太麻里鄉公所課員、課長及祕書等職務，2010年擔任台東縣議會祕書至2014年7月退休。饒慶鈴期許林宏義地方機關歷練及豐富行政經驗，能讓跨域整合加值，更接地氣。

原民政處長顏志光曾擔任過縣府文化局副局長及原住民族委員會文教行政科長及參事職務，對於文化工作不陌生，應能在良好的基礎上推升本縣文化事務；鍾青柏曾任社會處處長職務，此次接掌民政處，相信在各項為民服務工作上，能有更貼心便民的措施。

另外，這波人事異動在祕書及農業處科長職務上也有調整，農業處農業輔導科科長饒和奇及林務科科長葉正霖調任祕書，科長職務分別由原農務科科長謝鎮宇及祕書李志鵬遷調接任，農務科科長則暫由科員蔡明翰代理。