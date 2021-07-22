現在有越來越多星二代加入演藝圈發光發熱，無論是長相和才藝都容易被放大檢視，昔日在香港紅極一時的混血女神柏安妮，和圈外人結婚後生下兩女；小女兒許恩怡從小嚮往和她一樣當明星，長相和氣質激似影后桂綸鎂，電影處女作就被導演欽點當女主角，未來發展備受期待。

柏安妮是香港80年代女神之一，和性感女神李麗珍是同門同期，還都是「開心少女組」的成員，3國混血的美貌也讓她獲得大量工作機會，尤其在許多知名港片都能看到她的身影，像是《開心樂園》、《為你鍾情》和《霸王花》等；但她卻選擇急流勇退，回到校園完成學業，還和同學相戀結婚，婚後生下2個女兒。

柏安妮小女兒許恩怡被導演欽點當電影女主角。(圖/ 摘自許恩怡微博)

有不少網友發現許恩怡外貌和氣質都激似影后桂綸鎂。(圖/ 摘自許恩怡微博)

去年柏安妮和小女兒許恩怡逛街才被拍到，外貌繼承媽媽的女神基因，近期又傳出年僅17歲就被大陸導演張一白欽點，擔任他的新作品電影《燃野少年的天空》女主角小黃，張一白表示，「透過朋友給我的影片，第一眼看見蹦蹦跳過欄杆的她（許恩怡），一臉自由自在，活潑的模樣，當下就決定小黃非她莫屬」。

許恩怡被導演相中絕非巧合，因為她從3歲就開始學跳舞，古典、芭蕾或現代等舞蹈都難不倒她，甚至已完成所有皇家舞蹈學院的分級和職業考試；此外許恩怡還有接受武術訓練，更參加大大小小比賽獲獎無數；在學業方面也是一名資優生，精通中、英文，品學兼優。

這些準備都是在為她將來進入演藝圈鋪路，更被誇讚不僅外貌氣質像桂綸鎂，如今也踏上演員路，網友都很期待能超越女神媽。