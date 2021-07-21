46歲女星佘詩曼出道多年，3年前以《延禧攻略》翻紅，過去她與文頌嫻、湯盈盈、梁靖琪、姚樂怡、周家蔚及鍾麗淇私下感情好，被封為「TVB七魔女」，近日七人難得齊聚一堂，替文頌嫻慶祝45歲生日，但其中壽星文頌嫻拍照時不是拿著蛋糕就是用氣球遮肚子，衣著寬鬆，引來網友狂猜是否有喜。

以《穆桂英大破天門陣》、《天子尋龍》走紅的文頌嫻20日過45歲生日，過去她是80、90年代的女神代表，2012年商人男友Jason李梓慎結婚，同時宣布雙喜臨門，同年8月生下一子。昨一票好友為她在飯店慶生，最後原本說好不能來的「視后」佘詩曼也現身，讓文頌嫻又驚又喜。

一大票朋友昨替文頌嫻（前排左3）在飯店慶生。（圖／翻攝自文頌嫻Annie微博）

據知，昨天原本眾人騙文頌嫻有找猛男助興，要求文頌嫻先把眼睛遮起來等待驚喜，怎知張開眼睛後看到竟是原本因工作無法回香港的佘詩曼，讓文頌嫻當場興奮跳起，接著兩人開心相擁，文頌嫻後來發文寫下：「精心佈局，巧妙安排，直比看戲啊，Thank you all」，感謝眾人一番心意讓她胃裡、心裡都相當滿足。

文頌嫻衣著寬鬆。（圖／翻攝自文頌嫻Annie微博）

而TVB七魔女中，目前僅剩佘詩曼還沒步入婚姻，之前她上綜藝節目《新相親大會》，被主持人孟非逼問：「人生中有沒有最接近婚姻的時候？」她直率承認：「有，但不能告訴你」，也鬆口目前有「觀察中」的對象，又問她是否曾對合作的男星動心？她回應在拍戲當下有，「但戲劇裡的男生比較完美，現實中並沒有」，暗指很難跟合作對象假戲真做。