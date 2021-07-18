54歲港星溫碧霞是演藝圈著名美魔女，早年以性感美艷形象聞名，曾在電視劇《封神榜》 中飾演妲己一角走紅，被封為「最美妲己」，雖然現已年過半百，但仍維持少女外貌，近日她曬出和富尪何祖光合照，竟遭網虧像兩代人。

溫碧霞近日曬出在海港邊的一系列美照，只見她穿著粉色洋裝，開心和身後美景合影，保養得宜的她，不僅皮膚緊緻無瑕疵，四肢更是纖細，一雙美腿又細又直，完全看不出年紀。

溫碧霞和富尪合影。(圖／翻攝自微博)

她也曬出依偎老公何祖光的甜蜜合照，只見打扮休閒的何祖光，皮膚黝黑和身旁白皙的溫碧霞成強烈對比，看上去還有點小腹微凸，遭網虧像兩代人，粉絲也大讚溫碧霞太美了，「神仙姐姐」、「香港美，人也美」、「這是怎保養的？一直這麼美！美了這麼多年」。

溫碧霞2000年嫁給富商何祖光後，就減少螢幕作品，兩人結褵逾20年，感情依舊幸福甜蜜，而她婚後沒有生子，僅領養一個兒子，她之前也在節目透露不生子原因，是因為愛漂亮怕身材走樣，加上自己也害怕見血，因為看過姊姊生產過程，覺得很可怕，所以乾脆不生，但她很感謝老公接納她的一切，包括沒有生育這件事。