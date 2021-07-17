香港女星廖碧兒（Bernice Liu）2000年獲選溫哥華華裔小姐，隔年又成為國際華裔小姐，接著踏入演藝圈成為演員，過去還和楊冪前夫劉愷威有過一段情；近期廖碧兒到法國出席《世界影響力人士及網紅頒獎典禮》，更在IG分享她走紅毯穿的戰服，喬姿勢時險走光，讓好身材上下失守。

42歲的廖碧兒出道多年，外型亮麗的她昔日是香港無線電視台當家花旦，幾個月前她才因跟富二代前男友傳出復合無望，被形容「豪門夢碎」，讓她氣得澄清自己不是拜金女，「不一定要用錢追我，送親手手作的禮物也會打動我」；儘管感情事經常被拿來做文章，但她的工作表現還是很出色，最近更遠赴法國康城，出席《世界影響力人士及網紅頒獎典禮》。

廖碧兒在IG分享她走紅毯的戰服。(圖/ 摘自廖碧兒IG)

在影片中廖碧兒多次喬姿勢時，都一度差點走光，讓粉絲看了臉紅心跳。(圖/ 摘自廖碧兒IG)

今（17）日廖碧兒在IG上傳一段影片，介紹她頒獎典禮紅毯上穿的戰服，一襲酒紅色亮片禮服，胸前開深V，裡面看起來什麼都沒穿，雪白雙球若隱若現，下半身開衩設計，隨便一擺動就展現出纖細美腿；在廖碧兒興高采烈地介紹戰服時，她每每換一個姿勢，胸前春光乍現，幾度快要走光，雖然她不時也會用手遮住，但仍讓網友看了臉紅心跳。

許多人被廖碧兒性感裝扮美暈，紛紛熱情表示，「眼睛會不自覺看中間啊」、「這套禮服太辣了吧」、「42歲保養得真好」、「身材太犯規，不知道該看哪裡」。