香港女星張柏芝和男神謝霆鋒曾有過一段5年婚姻，並陸續生下兩個兒子Lucas和Quintus，離婚後在2018年產下一個至今父不詳的小兒子Marcus，獨自挑起扶養小孩的責任；近期張柏芝在實境秀節目《讓生活好看2》，透露不排斥帥兒子Lucas當明星引起熱議，有網友挖出昔日謝霆鋒曾表態反對，更解釋因為爺爺奶奶和爸媽都名人，兒子要承受的壓力太大，可見他十分保護小孩們。

日前張柏芝在即將收官的《讓生活好看2》中，被新生代女星吳宣儀問及有關育兒的事情，「如果兒子想進這個圈子（演藝圈），妳是怎麼想的？」而13歲帥氣大兒子Lucas隨著年紀顏值也越帥氣，還被認為頗有爸爸謝霆鋒韻味，張柏芝則表示她不會抗拒，更說「如果我兒子真的很想要去做娛樂圈，比我或是比他爸爸更好的話，我會百分之百支持他」。

13歲大兒子Lucas隨年紀也變得更帥氣，還被網友認為神複製謝霆鋒高冷臉。(圖/ 張柏芝IG、謝霆鋒微博)

近日張柏芝在節目中透露，不排斥帥兒子Lucas當明星。(圖/ 摘自微博)

不過，謝霆鋒對兒子當明星的看法卻大不相同，昔日他和張柏芝還沒離婚前，曾一起上節目聊到有關Lucas的未來計劃，他當時就表態「不希望我的小孩進入這個娛樂圈」；謝霆鋒也親自解釋不贊同兒子走星路的最大原因，他說他了解星二代揹負的壓力有多大，萬一兒子出道的話，爸媽是謝霆鋒和張柏芝，爺奶是謝賢和狄波拉，就等於要揹負兩代的壓力，因此更加不想看到他那麼辛苦。

有網友挖出謝霆鋒昔日反對兒子走星路的畫面，解釋兒子若是出道得揹負爺奶爸媽兩代都是大明星的壓力，不想看到他活得那麼辛苦。(圖/ 摘自微博)

而張柏芝離婚前也是不希望小孩踏入演藝圈。(圖/ 摘自微博)

值得一提的是，張柏芝在離婚前對於兒子當明星的想法，和現在也有很大差別，昔日她和謝霆鋒在小孩未來計劃是有共識，她不願意讓Lucas走她和爸爸走過的辛苦路，甚至還說如果小孩有當明星的想法，寧願下跪哭求他再考慮一下，「有哪個父母希望自己的孩子，走一條這麼艱苦的路」。