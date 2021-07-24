本土疫情爆發，蔡政府防疫政策備受批評，但《美麗島電子報》的民調卻顯示，蔡總統7月的滿意度高過不滿意度，擺脫死亡交叉的窘境，。資深媒體人謝寒冰直言，大家不信任政府，卻信任蔡英文，這實在是一件很奇怪的事情，他更指出蔡政府不滿意度的來源就是防疫問題，並建議蔡政府若要挽救民調，就乾脆讓民間團體負責採購疫苗。

《美麗島電子報》公布的民調顯示，民眾對於蔡政府採購疫苗的態度和政策頗有微詞，但《美麗島電子報》的民調卻也顯示，蔡英文7月的施政滿意度為49.6%，不滿意度為48.4%，成功擺脫上個月死亡交叉的窘境，而蘇揆施政滿意度的部分，死亡交叉的狀態也並沒有更進一步擴大。

對此，謝寒冰今(24日)在政論節目《新聞大白話》中表示，看到這些民調，他的感觸很深，所有的指標都導向一個結果，就是對政府的極端不信任，但在對政府極端不信任的同時，蔡英的滿意度還是高過不滿意度，這不是很奇怪的事情嗎？民都對政府極度不信任時候，結果卻對總統很信任，「這是一件很奇怪的事情，你們不覺得怪嗎？」

謝寒冰指出，蔡英文政府的不滿意度來源，都和防疫、疫苗有關，防疫搞得亂七八糟，自己製造破口還推卸責任，疫苗買的二二六六，什麼事情都是機密，他更建議蔡政府，有一個方法可以解套，就是把疫苗採購相關事務交給民間團體，因為人家過採購的程公開透明，到貨日期和價格也很明確，而且人家到貨的速度也比政府快。

謝寒冰直言，如果蔡英文和蘇貞昌要救自己民調，非常簡單，「趕快委任郭董為全權疫苗購買欽差大臣，或委託慈濟證嚴上人為疫苗購買國師，讓他們負責買疫苗」，衛福部長陳時中都不要插手，因為之前有人問陳時中，為何疫苗買成這樣，他就說因為我們比較不會談判，「你自己都講不會談判了，那還去談？不准談了，以後都交給別人去談」。