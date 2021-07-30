國內疫情嚴峻，疫苗供不應求，尤其是選擇接踵莫德納疫苗的人，可能會兩邊落空。資深媒體人陳敏鳳怒飆，衛福部的官員為什麼「昏庸」到這種地步，為什麼都沒有算疫苗到底有多少？

陳敏鳳29日在政論節目《新聞面對面》中表示，沒有疫苗給民眾打，若未來又採取什麼措施，全民就造反了，那民調會高到哪裡去，馬上就會死亡交叉，會跌下來。

陳敏鳳接著表示，如果疫苗真的不夠，比如莫德納疫苗好像有問題，好像莫德納通知韓國說生產有問題，韓國總統文在寅就去跟以色列說，BNT先給韓國，因為快到期了，以色列也不缺，等到他們自己的貨到達的時候，再換回來。韓國也是從莫德納疫苗改打BNT，所以要靠自己的本事去拿到疫苗。

陳敏鳳指出，台灣這個禮拜已有58萬劑疫苗，然後捷克又送了3萬劑疫苗，所以大約有61萬劑疫苗，如果高端再加進來，8月還有疫苗施打。

陳敏鳳認為，問題是，施打莫德納的那群人，要怎麼處理。若不夠，又不去買，她覺得，搞到最後，民怨會很深、會很麻煩，因為若政府又要叫人造冊，造冊以後，又沒有疫苗施打，而回到系統去等疫苗，又等不到，就會變成兩邊落空。衛福部的官員為什麼昏庸到這種地步，為什麼都沒有算疫苗到底有多少？