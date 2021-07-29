據民進黨內部民調顯示，衛福部長陳時中7月初滿意度為56.1%，而他1月初的防疫表現滿意度則有73.5%，下跌了17.4個百分點；有網友認為，陳時中現在的民調居然還有這麼高。前民進黨立委郭正亮指出，民調是在7月初做的，那時大家在施打莫德納疫苗，正是開心的時候；主持人王又正認為民調時間有貓膩。

針對陳時中7月初滿意度還有56.1%，郭正亮28日在中天政論節目《正常發揮》中解讀說，大部分老百姓只看到疫情變好，對比5月15日到7月初，疫情很明顯變好，本來一天確診有300、400例，現在變成兩位數，所以當時防疫的那個感覺還是會有；至於疫苗問題，也看到每天都有人施打到疫苗。

郭正亮接著表示，疫苗問題，令人擔心的那一天還沒到，如果到8月中，發現只剩下高端疫苗可施打，新的民怨就會起來，可是時間還沒到。民調是在7月初做的，那時大家在施打莫德納疫苗，正爽的時候。主持人王又正回說，有貓膩，8月中再做一次民調。

媒體人謝寒冰表示，雖然是綠營內部的民調，陳時中56.1%的支持度其實是蠻高的，還是有美化的作用，他不相信，新北市對陳時中的滿意度還有6成，真的很難想像，因為新北市是國內整個疫情最嚴重的地方，陳時中的滿意度有6成，很神奇。而且那段時間陳時中針對新北市長侯友宜的發言特別多，新北市民竟還這麼支持他，真的有鬼。